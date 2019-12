Geschlechter-Graben geht nur äusserst langsam zurück

Zusammenhänge und Erklärungen für die Geschlechterdifferenzen liefert der Bericht des WEF für einzelne Länder nicht. Insgesamt verweist er auf eine deutlich geringere Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt. Bei Frauen liegt sie nur bei 55 Prozent im Gegensatz zu 78 Prozent der Männer. Wie Studien zur Schweiz zeigen, liegt der Anteil der Frauen mit einem Teilzeitpensum bei 61 Prozent, jener der Männer dagegen bei nur bei rund 17 Prozent. Rund die Hälfte der Teilzeit arbeitenden Frauen geben dafür familiäre Gründe an. Bei den Männern mit Teilzeit sind es nur 16 Prozent.

Laut dem Familienbericht 2017 liegt die Verantwortung für Kinderbetreuung und Hausarbeit in 63 Prozent der Paarhaushalte in alleiniger Frauenhand, in nur 5,1 Prozent sind dafür die Männer zuständig. Diese Art der Arbeitsverteilung benachteiligt die Frauen auf dem Arbeitsmarkt deutlich. Berufskarrieren und Aufstiegschancen sind meist mit Vollzeitstellen verknüpft. Mit geringeren Pensen ist in der Regel nicht nur ein tieferer Lohn (auch auf Vollzeit hochgerechnet) verbunden, sondern auch ein geringerer Lohnanstieg über die Zeit.

Am Geschlecht liegt es nicht

Die mit dem technologischen Fortschritt verbundene Entwicklung auf den Arbeitsmärkten droht diese Gräben weiter zu verschärfen, wie das WEF schreibt. Hoch qualifizierte Jobs in Teilzeit sind selten. Das bedeutet, dass Frauen am Rande des Arbeitsmarkts nicht nur Lohneinbussen und geringere Karrierechancen in Kauf nehmen, sondern auch den Anschluss an die immer raschere Veränderung der Anforderungsprofile in vielen Jobs zu verpassen drohen.

Um der Gleichberechtigung mehr Schub zu geben, braucht mehr als nur eine Einstellungsänderung.

All diese Nachteile haben nichts mit dem Geschlecht an sich zu tun. Wie der WEF-Bericht ebenfalls festhält, bieten die modernen wissensbasierten Jobs den Frauen sogar mehr Chancen als früher. Um der Gleichberechtigung im Bereich der Arbeitswelt mehr Schub zu geben, braucht es zum einen veränderte Einstellungen zwischen den Geschlechtern – die zu einer veränderten Aufteilung der Nicht-Erwerbsarbeit führen. Doch das alleine reicht nicht. Notwendig ist auch, dass Unternehmen Arbeitsmodelle fördern, die für beide Geschlechter die Vereinbarung von Familie und Beruf besser ermöglichen, ohne Abstriche in der Berufs- und Karriereentwicklung. Wichtig sind letztlich aber auch Anpassungen in der öffentlichen Infrastruktur. Dazu gehört unter anderem ein ausgebautes Angebot der Kinderbetreuung wie etwa Tagesschulen.