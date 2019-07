Geld verdienen? Klar – aber nachhaltig

Christoph Goppelsroeder ist gerade ziemlich ausgelastet, als die BaZ mit ihm telefonieren kann.

Er weilt in Nordamerika, genauer: in Blair, Nebraska. Goppelsroeder ist für das holländische Chemieunternehmen DSM unterwegs, für das er als Präsident und CEO der Sparte Nutritional Products mit Sitz in Kaiseraugst wirkt.

Goppelsroeder, ein Basler, hat trotz beschränkten Kapazitäten einiges zu erzählen. Er war gerade am Grand Opening des Joint Venture Veramaris, das DSM zusammen mit dem deutschen Spezialitätenchemiekonzern Evonik gegründet hat – und an dem beide Unternehmen je 50 Prozent halten.