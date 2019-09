Ex-Manager der Skandalbank Danske tot aufgefunden

Der Ex-Chef der von einem Geldwäscheskandal erschütterten Danske Bank in Estland, Aivar Rehe, ist tot. Ein Sprecher der estnischen Polizei sagte am Mittwoch zu Reuters, der Leichnam des Mannes sei gefunden worden. Die Polizei hatte den 56-jährigen Rehe seit Montag gesucht. Zuerst in einem nahe liegenden Wald, dann an seinem Wohnort. Laut der estnischen AgenturERR deute vieles auf Selbstmord hin.