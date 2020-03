Eine Krise zum Abschied des SBB-Chefs

Merklich gut gelaunt war Meyer trotzdem. Routiniert sprach er auf Deutsch, Französisch, Italienisch über das Coronavirus. Und er konnte der Krise gar Positives abgewinnen: Vielleicht sei es ja eine Chance, das Thema Digitalisierung verstärkt anzugehen, sagte er in Bezug auf etwa Homeoffice-Regelungen. Erst ganz zum Schluss, nach gut einer Stunde und als er die gefühlt 100. Frage zu Corona gestellt bekam, merkte man ihm seine Unlust an.

«Ach, wissen Sie, es ist immer etwas», sagt Meyer zur Tatsache, dass nun sein Abgang von der Berichterstattung zum Virus überdeckt wird. Und es ist tatsächlich immer etwas bei den SBB. In seiner 13-jährigen Amtszeit gab es Streik, Personalentscheide, die in die Hosen gingen, ein zu spät gelieferter Doppelstöcker, der so ziemlich jede Planung über den Haufen warf, am Ende Probleme mit der Pünktlichkeit und immer wieder Konfrontationen mit dem Personal wegen Restrukturierungen. Sein letztes Jahr war für die SBB ein schwieriges, geprägt etwa vom tragischen Tod eines Zugbegleiters, von unpünktlichen Zügen und Lokführermangel.

Das alles hat dazu geführt, dass Meyer sich in seiner Zeit als CEO immer wieder an den Medien abarbeitete. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte er im vergangenen Herbst, dass er am wenigsten die Sonntagszeitungen vermissen werde, wenn er nicht mehr Chef der SBB sei. Bei anderen Gelegenheiten, etwa in einem Gespräch mit einer Publikation des Lokführerverbands (VSLF), sprach er ausführlich über die Rolle der Medien und kritisierte sie scharf.

Die Aussensicht auf sein Wirken an der Spitze der SBB schien und scheint ihn immer noch zu bewegen. Ausdrücklich bat er denn bei seinem letzten Auftritt darum, dass «die Medien Sorge tragen» sollen zu den Bundesbahnen.

Weniger Lohn zum Schluss

Ein Thema, das Andreas Meyer während seiner Amtszeit begleitete, war die Frage nach seinem Lohn und ob dieser in der Höhe gerechtfertigt sei. 2019 erhielt Meyer knapp eine Million Franken – die Boni-Zahlungen wurden ihm im Vergleich zum letzten Jahr allerdings zusammengekürzt, weil nicht alle Unternehmensziele erreicht wurden. Sein Salär war auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga ein Dorn im Auge. Entsprechend wollte sie es kürzen. Für Meyer kein Thema: In einem Interview mit dieser Zeitung sagte Meyer im September: «In den letzten Monaten sich noch den Lohn kürzen lassen habe ich nicht als angemessen empfunden.»

Es wird sich zeigen müssen, ob Vincent Ducrot als Meyers Nachfolger tatsächlich viel weniger verdienen wird. Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar sagte in einem Interview, dass der Fixlohn und die Boni zusammen 800’000 Franken betragen werden. Dazu kommen aber noch andere Zahlungen wie allfällige Einschüsse in die Pensionskasse. Maximal soll so eine Million erreicht werden. Da war Andreas Meyer in seinen Jahren als CEO nie viel drüber.