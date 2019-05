Drohne aus Zürich spürt wilde Tiere in Australien auf

Studium abgebrochen

2012 entstand an der ETH die Idee eines fliegenden Vermessungsgeräts. Vier Studenten erkannten das Potenzial der Innovation. So kam es zum Spin-off – das Forschungsprojekt wurde aus der ETH herausgelöst und in das eigens dafür gegründete Jungunternehmen Wingtra eingebracht.

Einer der vier Gründer des Start-ups ist Maximilian Boosfeld, der heute als Geschäftsführer die Entwicklung und Kommerzialisierung von Wingtra leitet. Er brach 2014 sein Ingenieurstudium ab, um sich ganz dem Start-up zu widmen. «Wir waren überzeugt, dass die Zeit reif ist, um eine Vermessungsdrohne auf den Markt zu bringen», sagt der 29-Jährige. Es habe Mut und viel Überzeugungsarbeit gebraucht, um das Start-up zu gründen. Im Umfeld hätten einige gezweifelt, dass «wir das Ding zum Fliegen bringen», erinnert sich der gebürtige Deutsche. Mit seinen Geschäftspartnern legte Boosfeld 120’000 Franken Startkapital zusammen. «Ich musste mich verschulden, um meinen Anteil beizutragen», erzählt der Jungunternehmer.

20 Millionen Franken investiert

Es folgten zwei intensive Jahre. «Mit den Forschungsergebnissen bauten wir eine erste Drohne zusammen und entwickelten eine eigene Software», sagt Boosfeld. Man sei die ganze Zeit mit der ETH und Investoren in Kontakt gestanden. Bis heute wurden von verschiedenen Geldgebern in mehreren Schritten rund 20 Millionen Franken in das Start-up investiert. Nach zahlreichen durchgearbeiteten Nächten und etlichen Flugversuchen am Stadtrand von Zürich konnte man 2016 den Durchbruch vermelden. «Wir wussten, die Drohne ist reif für den Markt und wagten den nächsten Schritt», sagt Boosfeld.

Video: Drohne gibt Übersicht