Doping an der Wallstreet: Firmen pumpen Aktien künstlich auf

Das Ergebnis: Obwohl der gesamte Gewinn unter dem Strich gleich geblieben ist, fällt der Gewinn pro Aktie höher aus. Und genau auf diese Kennzahl schauen viele Aktienanalysten, vor allem in den USA. Die Unternehmen veranstalten für die Anleger also eine Art optische Täuschung. «Das ist am Ende Kurskosmetik», sagt Aktienmarktstratege Philipp Immenkötter vom Research Institute des deutschen Fondshauses Flossbach von Storch.

Dass die Aktienrückkäufe zur wohl wichtigsten Säule des Aktienaufschwungs werden konnten, hat wie so vieles an den US-Börsen derzeit mit nur einem Mann zu tun: Präsident Donald Trump hat den Unternehmen mit seiner Steuerreform 2017 viel Geld beschert, schliesslich sanken die Unternehmenssteuern plötzlich von 35 auf 21 Prozent.

Das Ergebnis: Plötzlich sassen viele Unternehmen auf einem Berg an Geld und hatten ein Luxusproblem. Was sollten sie mit den Milliarden anfangen? «Eine steuerinspirierte Rekordkauftour», so nennt Kapitalmarktstratege Howard Silverblatt von S&P Dow Jones Indices die Rückkäufe.

Demokraten wollen einen Riegel vorschieben

Kritiker sagen: Statt das Geld in kluge Köpfe, höhere Löhne oder neue Maschinen zu investieren, haben viele Unternehmen eben eigene Aktien zurückgekauft. In den USA wettern einflussreiche Demokraten seit geraumer Zeit gegen die Praxis der Konzerne, allen voran Chuck Schumer und Bernie Sanders. Also der demokratische Fraktionsführer im US-Senat und das Gesicht der Linken unter den Demokraten. Ihre Idee: Wenn die Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen wollen, dann sollen sie im gleichen Atemzug auch ihren Angestellten einen höheren Lohn zahlen müssen.

Auch Experte Immenkötter kritisiert den Rückkaufboom: «Ich kann mir schwer vorstellen, dass Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung nicht wissen, wie sie das Geld besser verwenden könnten.»

Befürworter der Praxis entgegnen jedoch: In Jahren besonders hoher Aktienrückkäufe lasse sich nicht nachweisen, dass Unternehmen weniger in Maschinen oder Fabriken investiert hätten. Und vielleicht ist es am Ende sogar besser, wenn Unternehmen die eigenen Aktien zurückkaufen – statt mit dem Geld andere Unternehmen aufzukaufen und sich mit heiklen Übernahmen zu übernehmen.