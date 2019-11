«Die Staatsgarantie ist und bleibt wichtig für die BKB»

Sie sind seit 7 Monaten Chef der Basler Kantonalbank (BKB). Wie erlebten Sie diese Zeit?

Es war eine intensive Zeit. Natürlich wollte ich in dieser Zeit die Bank mit all ihren Facetten kennen lernen, ich habe viele Gespräche geführt und viel gelernt. Positiv ist, dass ich in dieser Zeit einiges bewegen konnte.