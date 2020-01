Die Migros überwacht Kunden – wie, will sie nicht verraten

Sie gibt es offen zu: «Wenn ich in der Migros an der Self-Check-out-Kasse bezahlen muss, bezahle ich nicht alles.» Das erzählt eine Migros-Kundin, die anonym bleiben möchte. Die Filiale, in der sie ihre Einkäufe tätigt, sei klein und das Personal an den Kassen mittlerweile so weit abgebaut, dass oft nur eine Kasse besetzt sei. Dort bilde sich dann eine lange Schlange. Aus Zeitgründen benutze sie den Self-Check-out. Obwohl sie dem neuen Bezahlsystem wenig abgewinnen kann. Dass die Migros den gesamten Bezahlvorgang an den Kunden abdelegiert, findet sie nicht richtig. «Dafür, dass ich die Arbeit des Migros-Personals gratis übernehme, gewähre ich mir einen Rabatt beim Einkauf», sagt sie.