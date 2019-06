«Die Grenzen verschwinden»

Auch bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) verdienen Frauen noch immer weniger als Männer. Anders als in anderen Unternehmen sind die Lohnunterschiede aber klein. «Wir arbeiten an gleichen Löhnen, haben sie aber noch nicht ganz erreicht», sagt Ivan Krattiger, Leiter Private Banking in Basel. Er sitzt im ersten Stock der Niederlassung an der Elisabethenstrasse 2 in Basel. Im gleichen Gebäude verkauft Nespresso Kaffee-Kapseln. Ein Stockwerk weiter oben arbeitet Postfinance. «Die Differenz beträgt inzwischen weniger als fünf Prozent», sagt Krattiger. Er beruft sich auf eine Analyse, die bei der Kantonalbank durchgeführt wurde. Damit auch die letzten Unterschiede beseitigt werden, setzt die Bank auf Diversität.