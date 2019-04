Der Hype um selbstfahrende Autos zerschellt an der Realität

Nun will Uber an die Börse. Und im Verkaufsprospekt sind Fakten und keine Visionen gefragt. Daher erklärte Raquel Urtasun, Chefingenieurin der Uber Advanced Technologies Group: «Wir werden zwar autonome Fahrzeuge noch in unserer Lebenszeit erleben. Doch die Frage nach dem Zeitpunkt ist nicht klar.» Es werde noch «lange dauern», bis die Technologie breit einsetzbar sei.

Investoren sind skeptisch

Der Hype um autonome Fahrzeuge hat kürzlich bereits mit dem Börsengang von Lyft einen Dämpfer erlitten. Das Unternehmen büsste in wenigen Tagen über 20 Prozent an Marktwert ein. Das ist ein klares Indiz für die Skepsis vieler Anleger angesichts der Tatsache, dass Lyft mit jeder Fahrt Verlust macht. Dabei fehlte es nicht an warnenden Hinweisen.

Im Börsenprospekt skizzierte Lyft einen deutlich langsameren Fahrplan für selbstfahrende Autos, als es die Promotoren der neuen Technologie noch vor wenigen Monaten taten. Demnach würde es bis zu 10 Jahre dauern, bis eine Flotte fahrerloser Taxis verfügbar sei. Und erst fünf Jahre später könnten dann solche Roboter-Taxis ausserhalb von Städten für längere Distanzen eingesetzt werden.

Geschürt wurden die Erwartungen in Sachen selbstfahrender Autos in erster Linie durch Uber und dessen Gründer Travis ­Kalanick. 2016 bezeichnete er die rasche Einführung der autonomen Technologie als «existenziell» für das Unternehmen. Umgehend kaufte Uber das Konkurrenzunternehmen Otto auf und heuerte dessen Chefingenieur Anthony Levandowski an, der als Wunderkind der neuen Technologie gefeiert wurde.

«Venture-Capital-­Firmen decken den Verlust jeder einzelnen Fahrt. Ein solches Geschäftsmodell kann nur eine beschränkte Zeit überleben.» Jason Schlotzer, Wirtschaftsprofessor an der McDonough School of Business

Seither hat Uber gemäss Schätzungen von Techcrunch mehr als 900 Millionen Dollar in selbstfahrende Autos investiert. Die Ingenieure waren davon überzeugt, dass die Übernahme von Otto die Entwicklung der fahrerlosen Flotte um Jahre beschleunigen würde und die ersten 75'000 Wagen bereits 2019 unterwegs sein könnten.