Der Handelsstreit eskaliert – die wichtigsten Fragen und Antworten

Was werfen die USA China genau vor?

Der chinesische Yuan verlor zuletzt gegenüber dem Dollar an Wert. Zum ersten Mal seit mehr als elf Jahren war am Montag ein Dollar mehr als 7 Yuan wert. China soll die eigene Währung systematisch unterbewerten, um so die eigene Wirtschaft zu stärken, schreibt das US-Finanzministerium. Die chinesische Exportwirtschaft erhalte dadurch einen unfairen Vorteil. US-Präsident Trump twitterte: «China hat den Kurs seiner Währung auf ein fast historisches Tief gesenkt.» Das sei ein Fall von Währungsmanipulation. Das US-Finanzministerium verlangt nun von China, dass es die eigene Währung nicht mehr in diesem Ausmass aktiv beeinflusst.