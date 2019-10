Der Druck auf die Ladenmieten steigt

Leerstand vermeiden

So suchen die Immobilienbesitzer den Ausgleich im Wohnbereich, hier schrumpften die Mieten nicht. Denn die Nachfrage nach Wohnungen in der Innenstadt steige. Dem Leerstand der Ladenflächen hilft das wenig. Das Problem: Nicht alle Immobilienbesitzer reagieren prompt. Immobilienfirmen mit grossem Portfolio schmerzt eine einzelne leerstehende Ladenfläche weniger. Hier geht Lütolf mit Ideen auf die Firmen zu: «Wir konnten so Leerstand durch Zwischennutzungen vermeiden.»

Auch in Olten hat die Stadt nun durchgegriffen und eine Projektgruppe gegründet. Mit dem Ziel, die leeren Schaufenster wiederzubeleben. Galerien, Ausstellungen oder Pop-up-Stores sollen wieder Leben in die Innenstadt bringen. Zudem wurde mit dem Lieferdienst Collectors und dem Verein Velo-Dienst Olten ein Projekt gestartet: Um der Konkurrenz durch den Onlinehandel zu trotzen, können die Einkäufe per Velokurier nach Hause geliefert werden.

«Unsere Kunden sollen einkaufen können, ohne schwere Taschen schleppen zu müssen», sagt Marc Hilfiker vom Gewerbeverband. So wolle man wieder mehr Kunden in die Innenstadt und in die Läden holen.