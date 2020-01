Besucherrekord für den Europapark

Der Europapark in Rust kann, mal wieder, einen neuen Besucherrekord vermelden. Mit über 5,7 Millionen Besuchern hat der Europa-Park im Jahr 2019 die höchste Besucherzahl in seiner Unternehmensgeschichte erreicht. Hinzu kommen die Gäste in der neuen Indoor-Wasserwelt Rulantica, die Ende November eröffnet wurde – und mit rund 200 Millionen Euro das teuerste Projekt der Geschichte war.