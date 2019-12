Bei der Messe ist weiterhin Feuer unterm Dach

Aktionäre, die Aktien im Nennwert von einer Million Franken besitzen, können zudem die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen verlangen. Das will die Gruppe AMG auch tun. Sie verlangt: Einleitung einer Sonderprüfung zur Strategie, Offenlegung von Geschäftsbüchern und Änderung der ­Statuten. Besonders der geplante Verkauf des Dienstleistungsbereichs (Live Marketing Solutions) stört Lee – da dieser Zweig stark wachse. Das ist auch für Experten insofern fragwürdig, als dass sich die MCH Group nun wieder auf das physische Messe­geschäft fokussieren will. Dabei wurde nur wegen der Krise in ebendiesem eine strategische Neuausrichtung hin zu Dienstleistungen beschlossen.

Dafür verlangt die Gruppe die Offenlegung des Baurechtsvertrags mit der Stadt Basel, vollständige Kaufverträge und «sämtliche interne und externe» Berichte zur Unternehmensstrategie. Der Verwaltungsrat der MCH Group beantragt, alle diese Begehren abzulehnen: Die ­Beantwortung der Fragen – was die Messe tun wird – erübrige die Offenlegung und Sonderprüfung. Zudem sei für den Verwaltungsrat die Offenlegung von ­Geschäftsbüchern nicht mit der Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der MCH Group und der Vertragspartner vereinbar.

Die Änderung der Statuten sieht vor, dass nicht mehr nur die öffentlich-rechtlichen Körperschaften (Basel-Stadt, Baselland, Kanton und Stadt Zürich) mehr als 5 Prozent der Stimmrechte halten dürfen. Auch das lehnt die Messe ab. Das Aktionariat der MCH Group widerspiegle die historisch verankerte Verbundenheit mit den Messestandorten Basel und Zürich. (sb)