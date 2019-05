Alpiq verliert kräftig Kohle mit Kohlewerken

Doch warum verkauft Alpiq zu diesem Preis überhaupt? «Ein Verkauf ist gegenüber eigenem Weiterbetrieb das geringere ökonomische Risiko für Alpiq», sagt die Sprecherin. Alpiq erziele mit der Transaktion den optimalen Wert hinsichtlich der eigenen Verkaufskriterien.

Mit dem Verkauf senke Alpiq den CO 2 -Ausstoss ihres Kraftwerk-Portfolios um mehr als 60 Prozent, schreibt das Unternehmen. Die Stossrichtung ist klar: der Konzern will weg von fossilen Energieträgern. Denn Kohle sei nicht die Technologie, auf die Alpiq in Zukunft setzen werde.

Mit dem Verkauf fliessen der Alpiq rund 250 Millionen Franken zu. Diese sollen dazu eingesetzt werden, um weiter Schulden abzubauen. Noch immer hat die Firma 1,5 Milliarden Bruttoschulden. In den vergangenen Jahren hat der Konzern diese bereits deutlich reduzieren können. Zudem soll das Geld in Wachstumsmärkte wie etwa digitale Lösungen fliessen.

Reste früherer Expansion

Freude am Verkauf dürften die neuen Aktionäre der Alpiq haben. Ein Infrastrukturfonds der Credit Suisse übernimmt schon bald 25 Prozent der Aktien am Konzern. Dieser sieht vor allem in den Grosswasserkraftwerken von Alpiq eine sinnvolle Investition. Da sind die Kohlekraftwerke ein Klotz am Bein.

Die beiden Kraftwerke in Kladno und Zlin gehörten einst der Alpiq-Vorgängerfirma Atel. Sie hatte sich in den 2000er-Jahren aufgemacht, um international zu wachsen und ein grosser Player im Energiegeschäft zu werden.

Mit dem Verkauf schrumpft die Alpiq. Bereits im vergangenen Jahr hat man das Dienstleistungsgeschäft verkauft. Jens Alder übernahm danach als operativer Leiter, zusätzlich zu seinem Mandat als Verwaltungsratspräsident. Er will die Alpiq in ruhigere Wasser führen. Die weiter geschrumpfte Alpiq soll in diesem Jahr von der Börse genommen werden.