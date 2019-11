«Einmal sehen ist besser, als hundertmal zu hören.» An dieses chinesische Sprichwort dachte Hans Kaufmann, Patron bei Thurgau Travel, als er vor vier Jahren erstmals die Idee zu einem Tag der offenen Schiffe in Basel hatte. Kaufmann sollte sich nicht irren: Gegen 2000 Interessierte fanden den Weg in die Basler Rheinhäfen. Dasselbe zwei Jahre später. Am Samstag, den 23. November, erweitert der Thurgauer den Anlass zu einem Tag der offenen Schiffe und fährt gleich mit vier seiner Schiffe vor.