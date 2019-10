2-Millionen-Dollar-Therapie: Novartis erleidet Rückschlag

Novartis hat mit seiner Genersatz-Therapie Zolgensma (AVXS-101) in den USA einen Rückschlag erlitten. Die US-Zulassungsbehörde FDA hat eine derzeit laufende Studie vorerst gestoppt.

So dürfen keine weiteren Patienten für einen bestimmten Arm der STRONG-Studie rekrutiert werden, wie Novartis am Mittwoch mitteilen. Grund sind Entzündungserscheinungen in einer zuvor durchgeführten Tierstudie.

In der STRONG-Studie wird die Genersatz-Therapie Zolgensma einmalig in das Nervenwasser im Bereich des Rückenmarks (Intrathekale Verabreichung) verabreicht. Behandelt werden in der Studie Patienten im Alter von 2 bis 5 Jahren mit spinaler Muskelatrophie (SMA) Typ 2.