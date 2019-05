2000 Wohnungen auf Airbnb – und keine für Einheimische

Kevin S.* freute sich über ein florierendes Nebengeschäft. Früh erkannte er das Potenzial von Airbnb. Vor zwei Jahren erwarb er in Interlaken BE eine Wohnung und vermietete sie über die Onlineplattform. Das Geschäft lief so gut, dass der Kaufmann zwei weitere Wohnungen in der Region zukaufte und ebenfalls tageweise vermietete. Der Klein-Hotelier nutzte einen Trend, der in der Schweiz 2012 begonnen hatte und bis heute anhält.