Bauarbeiten an Freier Strasse verlängern sich – Wirt der Schlüsselzunft ist verärgert Die Sanierung des unteren Abschnitts der Freien Strasse wird erst ein Dreivierteljahr später fertig sein als geplant – im Herbst 2024. Sascha Brestler von der Schlüsselzunft überlegt sich deshalb, ob er seinen auslaufenden Mietvertrag noch verlängern soll. Julia Gisi

Die Bagger werden den Strassenabschnitt vor dem Restaurant Schlüsselzunft noch länger prägen als ursprünglich geplant. Foto: Dominik Plüss

Es ist harte Kost, die Sascha Brestler, der Wirt und Geschäftsführer des Restaurants Schlüsselzunft, diese Woche aufgetischt erhält. Im untersten Abschnitt der Freien Strasse werden die Bauarbeiten gut ein Dreivierteljahr länger dauern als bisher geplant – bis Herbst 2024. Das teilte das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) gemeinsam mit IWB, Archäologischer Bodenforschung und Pro Innerstadt Basel am Dienstag in einem Communiqué mit. Der Grund: Vor allem im unteren Teil der Freien Strasse seien neue Fernwärmeleitungen und -schächte notwendig. Da diese tiefer liegen als bestehende Strom- und Wasserleitungen und damit quasi in «unberührtem Boden», seien umfangreiche archäologische Rettungsgrabungen erforderlich, heisst es in der Mitteilung. Dementsprechend musste nun der Zeitplan für die Erneuerung der Freien Strasse und der angrenzenden Gassen angepasst werden.