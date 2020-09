Verstrickungen im Bilanzskandal – Wirecard sorgt für politisches Nachbeben in Deutschland Über die KfW-Tochter investierte der deutsche Steuerzahler 100 Millionen in die Pleitefirma. Im Verwaltungsrat

sitzt Jörg Kukies, Intimus des deutschen Finanzministers Olaf Scholz. Das hat Folgen für den Wahlkampf. Hans-Jürgen Maurus

Müssen Rede und Antwort stehen: Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz (SPD, l.) und Jörg Kukies, Staatssekretär im Finanzministerium, Foto: Michael Kappeler (Keystone)

Der Wirecard-Skandal hätte noch weit dramatischer enden können. In einem Anfall von Grössenwahn hatte Ex-Chef Markus Braun im November 2019 unter dem Codenamen «Projekt Panther» eine Übernahme der Deutsche Bank AG prüfen lassen. In einer 40-Seiten-Studie hatten die Berater von McKinsey behauptet, eine globale Wirebank könne bis 2025 rund 6 Milliarden Euro an Gewinn einfahren. Die Superbank wäre dann bis zu 50 Milliarden Euro wert.