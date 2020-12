YB nachlässig, Servette immer besser

Die Berner erwischen den besseren Start in die Partie und übernehmen früh das Spieldiktat. YB macht zu Anfang viel Druck auf den ballführenden Servettien, erobert den Ball rasch zurück und kommt zu zahlreichen Tormöglichkeiten. Kiassimbua im Servette-Tor zeigt einige starke Paraden und hält die Null. Dann aber wird YB nachlässig und lässt die Gäste immer mehr gewähren. Nach etwas über zwanzig Minuten kommen die Genfer zu ihrem ersten Angriff und sind prompt erfolgreich. YB macht die Räume zu wenig eng, Servette kombiniert sich nach vorne. Schalk kommt im Strafraum an den Ball und trifft. Nach dem Gegentreffer stürmen die Berner zwar weiter, tun sich in der Offensive aber zunehmend schwer. Servette hingegen tankt Selbstvertrauen und agiert immer offensiver, kommt vermehrt durch Pressing in Ballbesitz und zu Chancen. YB kommt nur noch vereinzelt zu Möglichkeiten, dabei fehlt es dem Leader weiter an Präzision. Vor der Pause fallen keine weiteren Tore.