Schweizer Delegation in Riad – Wird Saudiarabien jetzt ein gutes Land? Frauen fahren plötzlich Auto und spielen Fussball. Was passiert da gerade in Saudiarabien, nur drei Jahre nach dem Khashoggi-Mord? Aussenminister Cassis hat sich vor Ort ein Bild gemacht. Charlotte Walser aus Riad

Aussenminister Ignazio Cassis in der Villa von Prinz Mansour bin Nasser bin Abdulaziz al-Saud. Foto: Charlotte Walser

«Yalla, yalla», rufen die Teamkolleginnen am Spielfeldrand, «hopp, hopp!» Auf dem Feld spielen saudische Frauen Fussball, in normalen Sportkleidern. Diese Woche findet das erste richtige Spiel der Liga statt.

Noch vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen. Frauen durften nicht am öffentlichen Leben teilnehmen, nicht ohne Erlaubnis eines männlichen Wächters reisen, nicht einmal Auto fahren. Sie mussten das schwarze Überkleid Abaja tragen. Verstösse sanktionierte die gefürchtete Religionspolizei, manchmal mit Schlägen auf die Finger.

Gehört das alles der Vergangenheit an? Diesen Eindruck gewinnt die Schweizer Delegation, die mit Aussenminister Ignazio Cassis zwei Tage in der saudischen Hauptstadt Riad weilt. Es ist eine Frau, die der Delegation die Unesco-Weltkulturerbe-Altstadt von al-Diriyah zeigt, Frauen sitzen am Steuer von Autos, Frauen sind in der glitzernden neuen Lichtshow-Ausgehmeile unterwegs – manche verschleiert, andere nicht.