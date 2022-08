Favorit beim Eidgenössischen – Wird Samuel Giger Schwingerkönig am Esaf in Pratteln? Er ist beim Esaf der Favorit, doch das setzt den 24-Jährigen auch unter Druck. Wird Samuel Giger in Pratteln seiner Rolle gerecht werden können? Benjamin Schmidt Dominic Willimann

Ist der Favorit beim Esaf in Pratteln: Samuel Giger. Foto: Sven Thomann (Freshfocus)

Ja: Samuel Giger ist der aktuell beste Schwinger der Schweiz. Die Krönung am Esaf ist nichts anderes als die logische Konsequenz der letzten Jahre.

Es ist ganz einfach – Samuel Giger ist der absolute Topfavorit für die Schwingerkrone in Pratteln. Fünf Kranzfestsiege in der aktuellen Saison sind eine echte Hausnummer, der 24-Jährige verliess das Sägemehl während des ganzen Jahres erst einmal als Verlierer.

Was dabei nicht vergessen werden darf – Gigers jüngste Erfolge kamen nicht etwa aus dem Nichts, sondern der Wahlthurgauer bestach bereits in den vergangenen Jahren trotz seines noch immer jungen Alters durch beeindruckende Konstanz, die in Pratteln jetzt nur noch ihre Krönung finden muss – und auch wird.

Bereits 2021 war Giger bester Schwinger der Nation. Als Sieger von sieben Kranzfesten mit insgesamt neun eingeheimsten Kränzen galt er bereits vor seinen Erfolgen in diesem Jahr als einer der grössten Siegesanwärter fürs Esaf. 2022 bestätigte er seine Favoritenrolle bislang auf beeindruckende Weise.

Doch auch Gigers bisherige Bilanz am grössten aller Kranzfeste kann sich bislang absolut sehen lassen. Mit gerade einmal 18 Jahren wurde er sensationell Zweiter in Estavayer-le-Lac 2016, 2019 in Zug wusste er mit einem vierten Rang ebenfalls zu überzeugen. Jetzt – mit drei weiteren Jahren an Erfahrung auf dem Buckel und in der Form seines Lebens – ist Giger reif für den grossen Wurf.

Genau diese Erfahrung ist es, die Giger anderen Kandidaten aus dem engeren Favoritenkreis beim Esaf voraushat. Adrian Walther, Sieger beim Schwinget auf dem Brünig, ist erst 21 Jahre alt und schaffte erst in der laufenden Saison den grossen Durchbruch. Der 19-jährige Toggenburger Werner Schlegel gehört ebenfalls erst seit kurzem zur absoluten nationalen Spitze. So verwundert es nicht, dass Samuel Giger in dieser Saison nur von einem älteren Konkurrenten aufs Kreuz gelegt werden konnte – im Duell gegen den 30-jährigen Matthias Aeschbacher auf dem Brünig fehlte Giger nach einer Nackenverletzung allerdings noch der nötige Rhythmus.

Diesen hat Giger nun wiedergefunden. Bewiesen hat er dies mit seinem Triumph auf dem Schwägalp-Schwinget vor nicht einmal zwei Wochen. Der Favorit ist in Topform – und wird dank dieser auch in Pratteln nicht aufzuhalten sein. Benjamin Schmidt

Wird Samuel Giger Schwingerkönig am Esaf in Pratteln? Ja: Samuel Giger ist der aktuell beste Schwinger der Schweiz. Die Krönung am Esaf ist nichts anderes als die logische Konsequenz der letzten Jahre. Nein: Der Druck wird Giger zum Verhängnis, und die anderen Teilverbände hegen grosse Ambitionen. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein: Der Druck wird Giger zum Verhängnis, und die anderen Teilverbände hegen grosse Ambitionen.

Gewiss, Samuel Giger ist der Topfavorit in Pratteln. Wer sich in den letzten Monaten so dominant zeigt und Gegner um Gegner im Rekordtempo aufs Kreuz legt, findet sich automatisch in dieser Rolle wieder. Aber eben, wie heisst es doch so schön: Erst müssen alle acht Gänge geschwungen werden. Etwas, das auch für den Nordostschweizer speziell ist, da das Esaf das einzige Schwingfest ist, das zwei Tage dauert und an dem acht Duelle bestritten werden müssen.

Hinzu kommt, wie Giger mit dem Druck umgehen wird, dass ausschliesslich von ihm gesprochen wird, wenn es um die Krone im Schwingsport geht. Aber: Hatten wir das nicht schon mal? 2010 vor dem Esaf in Frauenfeld war Jörg Abderhalden erster Anwärter auf den Titel. Jener «Böse», der 1998, 2004 und 2007 das wichtigste Fest im Nationalsport gewann.

Doch dann kam quasi aus dem Nichts Kilian Wenger. Jener damals junge Berner Oberländer, der am Samstag in allen Gängen siegreich war und am Sonntagmorgen dem Mann, den es zu schlagen galt, gegenüberstand. Wenger nahm auch diese Hürde, was ihm endgültig den Weg zum König ebnete.

Weshalb soll das nicht auch in Pratteln passieren? Die Berner, die seither alle Schwingerkönige stellen, haben eine bärenstarke Mannschaft beisammen. Mit vielen hoffnungsvollen Talenten, die nichts zu verlieren und zuletzt gezeigt haben, was sie draufhaben. Und mit einer gehörigen Portion Routine.

Gelingt es den Bernern nicht, Giger auszubremsen, wären da noch die Innerschweizer. Jener Teilverband, der seit dem Triumph von Harry Knüsel 1986 sehnlichst auf den zweiten Titel wartet. Joël Wicki oder Pirmin Reichmuth – sofern er voll bei Kräften ist – können in die Rolle schlüpfen, um Giger die Krone streitig zu machen.

Sicher ist: Dieses Esaf wird für Giger kein Spaziergang. Weil auch die anderen Teilverbände Ambitionen hegen, ihre Besten zuvorderst an die Rangliste zu bringen. Oder anders gesagt: Die Einteilung wird alles daran setzen, dass Giger – würde er tatsächlich König werden – alles aus sich rausholen muss, um zu triumphieren.

Doch so weit wird es nicht kommen. Weil die Konkurrenz mit weniger Druck ebenso konkurrenzfähig ist – wie damals in Frauenfeld eben. Dominic Willimann

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.