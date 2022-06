Pionier im Abkassieren – Wird Münchenstein zur Investorenhölle? Investoren sollen bei Bauprojekten künftig gleich die Hälfte ihres erzielten Mehrwerts an die Gemeinde abgeben. Tobias Gfeller

Gemeinderat Daniel Altermatt (GLP) ruft dazu auf, mit der Erhöhung der Mehrwertabgabe für Investoren zuzuwarten, bis das kantonale Gesetz kommt. Archivfoto: Kostas Maros

In Sachen Mehrwertabgabe ist die Gemeinde Münchenstein Pionierin. Also in Sachen Geld, das Investoren der Gemeinde zahlen müssen, falls sie dank Um- oder Aufzonungen über Quartierpläne mehr bauen können, als dies gemäss Regelzone vorgesehen wäre. 2019 erhielt die Gemeinde vom Bundesgericht im Streit mit dem Kanton Baselland, ob sie solche Beiträge von den Investoren einfordern darf, recht. Seitdem verlangt Münchenstein von Investoren 25 Prozent des erzielten Mehrwerts.