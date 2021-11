Abstimmung über Zonenplan – Wird Lupsingen zur dicht verbauten Agglo-Gemeinde? In Lupsingen tobt ein Streit zwischen Bewahrern und Entwicklern, wie hoch künftig gebaut werden darf. Tobias Gfeller

«Wieso muss in Lupsingen dichter gebaut werden, als es in gewissen Vorortsgemeinden in vergleichbaren Quartieren der Fall ist?», fragt Marcel Staudt, Präsident des Referendumskomitees. Hier ein Blick auf Lupsingen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der blaue Wolf, das Wappentier von Lupsingen, liegt gequält am Boden und wird scheinbar von Häusern erdrückt. In der Oberbaselbieter Gemeinde geht die Angst um den dörflichen Charakter um. 200 Personen – das sind 20 Prozent der Stimmbevölkerung – haben das Referendum gegen die an der denkwürdigen Gemeindeversammlung im Juni verabschiedete Zonenplanrevision unterschrieben. Am 28. November kommt es zur Volksabstimmung. «Wieso muss in Lupsingen dichter gebaut werden, als es in gewissen Vorortsgemeinden in vergleichbaren Quartieren der Fall ist?», fragt Marcel Staudt, Präsident des Referendumskomitees. Mit dem neuen Zonenplan drohe Lupsingen zur Agglo-Gemeinde zu verkommen.