Super-G in Kvitfjell – Gut-Behrami auf dem Podest – Shiffrin muss auf Rekord warten Lara Gut-Behrami wird beim Sieg der Österreicherin Cornelia Hütter Dritte. In der Disziplinenwertung macht die Tessinerin viele Punkte gut. Herbie Egli

Lara Gut-Behrami zeigt in Kvitfjell eine starke Leistung. Foto: Marco Trovati (Keystone)

Für den Sieg reichte es nicht ganz. 12 Hundertstel fehlten Lara Gut-Behrami als Dritter zum Triumph in Norwegen. Dieser ging an Cornelia Hütter. Mit dem ersten Saisonsieg bei den Frauen sorgte die Österreicherin dafür, dass das östliche Nachbarland Balsam auf die Wunden bekam. Wurde es wegen der mässigen Resultate in diesem WM-Winter doch immer hart kritisiert.

Mit nur 1 Hundertstel Rückstand auf Hütter belegte Elena Curtoni Rang 2. Die Italienerin übernahm damit die Führung in der Disziplinenwertung – 8 Punkte vor Gut-Behrami. Die bisher Führende Ragnhild Mowinckel fiel auf Rang 3 der Super-G-Wertung zurück. Sie wurde im ersten von drei Speedrennen in der Heimat nur 14. Dank ihrem Sieg mischt auch Hütter wieder vorne mit. Ihr Rückstand auf Curtoni beträgt 21 Punkte.

Zwei dieser Rennen bleiben auch Mikaela Shiffrin noch. Die Amerikanerin verpasste als Vierte das Podest und damit auch die Einstellung des Rekords von Ingemar Stenmark, der 86 Weltcup-Rennen gewann.

