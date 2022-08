Zürcher Designer in Millionen-TV-Show – Wird dieser junge Modemacher der neue Star? Yannik Zamboni tritt in einer US-Reality-Sendung gegen neun Berufskollegen an. Dem Gewinner winkt der Aufstieg in der Modeindustrie. Liliane Minor

Yannik Zamboni in seinem Atelier Maison Blanche . Foto: Samuel Schalch

Man kennt Public Viewings ja vom Fussball – in Beizen und auf Plätzen. Aber in einer Fachschule? Und dann noch eine Realityshow? Aber natürlich – denn in der Prime-Video-Show mit dem Titel «Making the Cut» geht es genau um das, was die Studierenden der Schweizer Textilfachschule STF in Zürich lernen. Es geht darum, Mode zu machen.