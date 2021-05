Faktencheck zur SRF-«Arena» – Wird die Polizei durch das Antiterrorgesetz zum Richter und Henker? Die Befürworter des Gesetzes versprechen mehr Sicherheit. Die Gegner warnen vor Polizeiwillkür und eingeschränkten Grundrechten. Wir haben 6 Aussagen zur Abstimmung überprüft. Yannick Wiget , Lisa Aeschlimann , Gregor Poletti

Verwies in der «Arena» auf andere Länder mit ähnlichen Gesetzen: Justizministerin Karin Keller-Sutter Foto: Screenshot SRF

Am 13. Juni stimmt das Volk über das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (PMT) ab. Mit diesem soll Terrorismus in der Schweiz möglichst verhindert und bereits in seinen Ansätzen bekämpft werden. Dazu werden verschiedene neue Instrumente eingeführt, um Extremisten härter anzufassen. Die Polizei könnte etwa eine elektronische Überwachung oder Hausarrest anordnen. Die Massnahmen würden den Behörden erlauben, anders als heute stark präventiv einzugreifen.

Unterstützt wird das Gesetz vom Bundesrat und den bürgerlichen Parteien. Sie sind der Ansicht, dass damit eine Gesetzeslücke geschlossen wird und mögliche Attentate verhindert werden können. Die dafür notwendigen Eingriffe in die Bürgerrechte halten sie für legitim, da die Massnahmen angefochten werden können und mit dem internationalen Völkerrecht vereinbar sind.