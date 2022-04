Boom in den Agglo-Gemeinden – Wird die Basler Wohnpolitik vom Nachbarkanton vorgeführt? Tausende Personen sind 2021 aus der Stadt ins Baselbiet gezogen. Für Bürgerliche eine logische Folge der «verheerenden» Politik, für die SP eine Bestätigung der eigenen Arbeit. Benjamin Wirth

Mit dem Mieterschutz wird in den Basler Wohnquartieren ein Anteil preisgünstiger Wohnungen vorgegeben. Gleichzeitig werden in Baselland luxuriöse Liegenschaften gebaut. Foto: Pino Covino

Baselland scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Mit seiner Wohnpolitik hebt sich der Kanton zunehmend von Basel-Stadt ab. Neue Projekte wie das 150-Millionen-Quartier in Aesch mit teureren Wohnungen oder das reanimierte Bachgrabenquartier in Allschwil locken viele gute Steuerzahler an – auch aus der Stadt, wie dem Statistischen Amt des Kantons Baselland zu entnehmen ist: Per saldo sind im vergangenen Jahr 2000 Personen (vor allem 35- bis 40-Jährige) aus der Stadt Basel aufs Land gezügelt.