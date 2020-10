Umstrittene EU-Pläne – Wird der Verkauf von CBD-Hanf in der Schweiz verboten? Ein Entscheid der EU-Kommission könnte zu einem Verbot von «Cannabis light» führen. In der Schweiz hat die Branche in den letzten Jahren Millionenumsätze gemacht. Jacqueline Büchi

Diese Art von Cannabis ist in der Schweiz – noch – ganz legal. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Boom setzte so heftig wie unerwartet ein: Plötzlich gab es Hunderte Geschäfte, die Cannabis-Öle, -Lebensmittel und -Blüten anboten, ganz legal. Seitdem das Bundesamt für Gesundheit 2016 in einem Merkblatt die Bedingungen für den Handel mit CBD-haltigen Produkten konkretisierte, ist die Nachfrage regelrecht explodiert.

Es handelt sich um Hanf, der weniger als ein Prozent des psychoaktiven Wirkstoffs THC enthält, dafür eine hohe Konzentration an Cannabidiol, kurz CBD. Diesem «Cannabis light» wird eine schmerzstillende und entspannende Wirkung nachgesagt.

Die Produkte finden reissenden Absatz: Allein mit CBD-Tabakersatzprodukten wurden vergangenes Jahr laut Schätzungen der Eidgenössischen Zollverwaltung 53 Millionen Franken umgesetzt. Vier Jahre davor waren es noch 1,7 Millionen. Und die Umsätze, die mit Ölen, Kosmetika und Ergänzungsnahrungsmitteln gemacht werden, sind da noch gar nicht enthalten.

«Todesstoss für die CBD-Branche»

Nun droht der Boom jedoch zu einem jähen Ende zu kommen: Kurz vor den Sommerferien kündigte die EU-Kommission überraschend an, dass sie CBD-Hanf als Betäubungsmittel einstufen will. Beschliesst sie das tatsächlich, könnte dies auch für die Branche in der Schweiz drastische Konsequenzen haben.

«Je nachdem, wie der Entscheid der EU-Kommission ausfällt, muss die Schweiz die Situation evaluieren und sich überlegen, wie sie sich diesbezüglich positionieren wird», sagt Claire Bussy Pestalozzi, Sprecherin des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Die Schweiz habe mit der EU-Kommission Kontakt aufgenommen und verfolge die Diskussionen mit Interesse. Es sei zumindest denkbar, dass die Schweiz dem Entscheid der EU folge.

«Kommt es hart auf hart, müssten sämtliche Produzenten und Shops schliessen.» Michael Rüegg vom Branchenverband IG Hanf

Michael Rüegg vom Branchenverband IG Hanf sagt: «Setzt sich die EU-Kommission durch, könnte dies der Todesstoss für die CBD-Branche in der Schweiz sein.» Eine Regulierung der Produkte sei zwar wünschenswert, «denn es gibt in der Schweiz wie auch anderswo Anbieter von CBD-Produkten, deren Qualität nicht genügt». Weshalb die EU das Business komplett abwürgen wolle, sei jedoch unverständlich – «zumal die Bestrebungen sonst weltweit in Richtung Liberalisierung gehen». Tatsächlich haben National- und Ständerat in der Herbstsession erst gerade grünes Licht für den versuchsweisen Verkauf von THC-haltigem Cannabis im Rahmen von Pilotversuchen gegeben.

«Kommt es hart auf hart, müssten sämtliche Produzenten und Shops schliessen», befürchtet Rüegg. Noch sei unklar, welche Produkte unter das Verbot fallen würden: Öle, Lebensmittel, CBD-Blüten? Das kann auch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit nicht genau beantworten. «Das hängt vom Entscheid der EU-Kommission ab», sagt Sprecherin Bussy Pestalozzi.

In den spezialisierten Shops werden Blüten, Öle, Nahrungsergänzungsmittel und andere Produkte aus CBD-Hanf verkauft. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Qualitätslabel gegründet

In der Schweiz waren letztes Jahr 650 Hersteller von CBD-Tabakersatzprodukten registriert. Die Pure Holding AG ist eine der grössten Produzentinnen in der Schweiz, mit sechs Tochterfirmen und rund 90 Mitarbeitern. Sprecher Renato Auer sagt: «Ein Verbot von CBD-Produkten durch die EU wäre ein klarer Rückschritt.» Allerdings sei sich jeder Player in diesem Markt bewusst, dass sich die gesetzliche Lage rasch ändern kann – positiv wie negativ für die Hersteller. «Wir haben uns deshalb absichtlich breit aufgestellt – und beispielsweise heftig in die Forschung investiert.»

Aktuell evaluiert Pure in Absprache mit dem Bund auch THC-haltige Hanfsorten, die im Zuge der geplanten Pilotprojekte eingesetzt werden könnten. «Eine solche Zusammenarbeit mit den Behörden hätten wir uns vor einigen Jahren nicht träumen lassen», so Auer.

Michael Rüegg verweist darauf, dass sich die Branche schon heute um eine Qualitätskontrolle bemüht. So gründete sie unlängst das Label Swiss Certified Cannabis, unter dessen Dach nur Produkte verkauft werden dürfen, die zertifiziert und im Labor getestet worden sind. Rüegg sagt: «Wir sind mit den Verantwortlichen des Bundes in Kontakt und setzen uns dafür ein, dass eine allfällige Regulierung des CBD-Marktes mit Augenmass geschieht.»

Auch auf europäischer Ebene werden die Verbände aktiv: So will die European Industrial Hemp Association insgesamt 3,5 Millionen Euro investieren, um die Unbedenklichkeit CBD-haltiger Lebensmittelzusätze wissenschaftlich zu belegen und entsprechende Zulassungsanträge zu formulieren.

SVP für Regulierung

Eine, die seit mehreren Jahren für eine schärfere Regulierung des CBD-Hanfs kämpft, ist SVP-Nationalrätin Verena Herzog. Sie würde es begrüssen, wenn CBD in der Schweiz als Betäubungsmittel eingestuft würde. Es dürfe nicht sein, dass Jugendliche durch CBD-Zigaretten zum Rauchen verleitet würden oder dass Kinder gar an CBD-Gummibärchen gelangten, so Herzog. «Eine sinnvolle Lösung wäre es, wenn Erwachsene CBD-Tropfen oder -Tees in den Apotheken kaufen könnten – und zwar klar definiert als Betäubungsmittel.»