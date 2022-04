Nach dem Spiel gegen Sion – Wird der FCZ am 1. Mai in Basel Meister? Der Rückstand des FCB auf Leader Zürich ist auf 13 Zähler angewachsen. Möglich, dass beim Aufeinandertreffen der zwei besten Teams am 1. Mai im Joggeli der FCZ den Titel bejubeln darf. Oliver Gut Tilman Pauls

Der FCZ befindet sich auf der Zielgeraden zum Gewinn der Super League. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Es ist keine gute Erinnerung der Basler Fans, wenn sie an den 13. Mai 2006 zurückdenken. An jenen Samstag, an dem der FC Zürich dem FCB in letzter Sekunde im Joggeli dank dem Treffer von Iulian Filipescu die Meisterschaft wegschnappte. Es war auch jener Samstag, der wegen der Geschehnisse nach Abpfiff zur «Schande von Basel» wurde. Es war der absolute Tiefpunkt in der jüngsten Vergangenheit des FC Basel.

Nach dem letzten Spieltag in der Super League scheint es möglich, dass der FCZ auch 16 Jahre später seinen Meistertitel im St.-Jakob-Park feiern könnte. Nach dem 2:1 über Schweizer Meister YB haben die Stadtzürcher den Vorsprung auf den FCB auf 13 Punkte ausgebaut – bei sechs verbleibenden Partien.

Wird der FCZ am 1. Mai in Basel Meister? Ja, klar. So konstant wie die Zürcher spielen, werden sie auch das zweite Duell gegen den FCB in diesem Jahr gewinnen und somit im Joggeli alles klarmachen. Der FCZ wird Meister, aber nicht am 1. Mai. Entweder bereits am kommenden Sonntag nach dem Spiel zwischen Basel und Luzern vor dem Fernseher oder in einem der vier Spiele nach der Begegnung im Joggeli. Nein! 13 Punkte Vorsprung auf den FCB hin oder her: Der FCZ wird die sicher geglaubte Meisterschaft noch verspielen.

Der FCZ kann zwar bereits am Sonntag Meister werden: dann, wenn er am Samstag gegen Sion gewinnt und Rotblau Luzern unterliegt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Zürich mit einem Sieg am 1. Mai im Joggeli den Gewinn der Meisterschaft für offiziell erklären darf.

Natürlich möchte der FCB diese Zürcher Party im Heimstadion verhindern. Dafür sind wohl gegen Luzern wie Zürich zwei Siege notwendig. Es ist also eine klare Leistungssteigerung vonseiten der Equipe von Guillermo Abascal notwendig, um die Spannung an der Spitze der Super League noch ein wenig aufrechtzuerhalten. Und Siege kann der FCB in der aktuellen Lage ohnehin gut gebrauchen.

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos Tilman Pauls arbeitet seit fast zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

