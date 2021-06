Kinderfreundliches Reinach in Not – Wird der erhoffte Robi-Spielplatz Opfer des Spardrucks? Aufgrund der angespannten finanziellen Lage will der Reinacher Einwohnerrat aktuell nichts mehr von einem neuen Robinson-Spielplatz wissen. Tobias Gfeller

So sah der Robinson-Spielplatz in Reinach aus, bevor er im Jahr 2009 einer Überbauung weichen musste. Foto: Niels Fisch

2016 war die Euphorie gross, als das Initiativkomitee über 1100 Unterschriften einreichte, damit Reinach wieder einen Robi-Spielplatz erhält. Nach über 30 Jahren musste 2009 der von vielen Kindern und Jugendlichen über mehrere Generationen hinweg geliebte Robi-Spielplatz beim alten Werkhof im Süden der Gemeinde einer Wohnüberbauung weichen.

Der Einwohnerrat hat im März 2017 das Volksbegehren genehmigt und den Gemeinderat beauftragt, ein Detailkonzept für einen bedürfnisgerechten Robi-Spielplatz am Standort Einschlag beim Kunstrasenplatz zu erarbeiten. Doch daraus wird jetzt voraussichtlich nichts. Schuld daran ist die angespannte Finanzlage der Gemeinde. An der kommenden Einwohnerratssitzung wird das Gemeindeparlament ein umfassendes Sparpaket beschliessen. Zudem wurden erst gerade die Steuern erhöht. Der Gemeinderat unterstütze einen Robi-Spielplatz noch immer und anerkenne den Wert für die Acht- bis Zwölfjährigen, betonte Gemeinderätin Christine Dollinger (SP), die wie Gemeinderatskollege Markus Huber (SP) Teil des Initiativkomitees war. «Ein Robinson-Spielplatz bietet den Kindern und Jugendlichen all das, was Gesellschaft und Wirtschaft brauchen, und wäre eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Spielplätzen.»

SP will Projekt sistieren

Doch nun kommt der Einwohnerrat auf Wunsch des Gemeinderats auf seinen Entscheid von damals zurück und wird diesen aller Voraussicht nach kippen. Der Gemeinderat anerkenne noch immer, bekräftigte Christine Dollinger, dass es im von Unicef als «kinderfreundliche Gemeinde» zertifizierten Reinach eine Lücke im Angebot für dieses Alterssegment gibt. Es sei jetzt aber nicht der richtige Zeitpunkt, um die eruierten Investitionskosten von gut einer halben Million Franken und die jährlichen Betriebskosten von 100’000 Franken zu tätigen.

Die Fraktionen stimmten dem Gemeinderat zu und teilten die Vorlage zur Beratung der Sachkommission Bevölkerungsdienste, Wirtschaft und Kultur (BWK) zu.

Selbst die SP-Fraktion sieht die Zeit für eine derartige Investition nicht gekommen, stellte Fraktionssprecherin Soraya Streib klar. Man könnte das Projekt für vier oder fünf Jahre sistieren, und wenn sich die Finanzlage verbessert hat, wieder in Angriff nehmen. FDP-Sprecher Thierry Bloch forderte die Initianten von damals auf, ihre Initiative zurückzuziehen. Denn selbst bei einem Nein durch den Einwohnerrat, wovon auszugehen ist, käme das Begehren innerhalb eines Jahres vors Volk.

