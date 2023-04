Sonnenstrom aus der Deponie – Wird der Elbisgraben bald zur Sonnenstube? Die Elektra Baselland prüft den Bau eines Solarparks in Arisdorf. Vorbild ist ein vergleichbares Projekt der Kehrichtbeseitigung Laufental-Schwarzbubenland im Ortsteil Riederwald der Gemeinde Liesberg. Kurt Tschan

Wie in Liesberg könnte auch in der Deponie Elbisgraben für Hunderte Haushalte Strom erzeugt werden. Die EBL prüft den Bau eines Solarparks. Foto: Amt für Industrielle Betriebe Baselland

Beim Zubau erneuerbarer Energie setzt die Oberbaselbieter Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) vorwiegend auf die Sonnenenergie. Ein Grossprojekt ist in der Deponie Elbisgraben in Arisdorf in Prüfung, wie EBL-CEO Tobias Andrist im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz 2023 gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Tatsächlich sieht die EBL bei der Fotovoltaik (PV) noch die besten Chancen, um in der Region Basel Kraftwerke zu bauen. Die Möglichkeiten im Wasser sind mehr oder weniger ausgeschöpft. Windparks sind wegen der langen Bewilligungsfristen riskant und teuer.