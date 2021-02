Im Fokus: Philipp Kaufmann – Wird das neue FCB-Bindeglied auch zum Sprachrohr für Sforza? Sportkoordinator Philipp Kaufmann rückt näher zur Mannschaft und zum Trainer. Vielleicht bedeutet dies auch, dass Ciriaco Sforza fortan nicht mehr der einzige FCB-Funktionär ist, der regelmässig zum Sportlichen Auskunft gibt. Oliver Gut

Schon als Kemal Ademi im Sommer 2019 frisch zum FCB gestossen war, hielt sich Philipp Kaufmann (rechts) in der Nähe der Mannschaft auf. Nun soll er dies noch intensiver tun. Foto: Andy Müller (Freshfocus).

Ist es ein neuer Job? Offenbar nicht. Und damit wohl auch nicht die Lösung für alle Probleme, die sich beim FC Basel allein aufgrund der Absenz eines vollamtlichen Sportchefs aufgetürmt haben. Aber immerhin ist es ein Anfang – auch wenn die Massnahme kein frisches Know-how von aussen bringt, sondern es sich – wie zuletzt so oft – um eine In-House-Lösung handelt: Sportkoordinator Philipp Kaufmann rückt offiziell näher an die Profimannschaft und deren Staff, soll das Bindeglied zur Sportkommission darstellen.

Was damit offenbar nicht einher geht, ist eine Erweiterung der Kompetenzen. Wenn es etwa um Transfers von oder Vertragsverlängerungen mit Spielern geht, entscheidet noch immer das Sportgremium, wo FCB-Besitzer und -AG-Verwaltungsratspräsident Bernhard Burgener bekanntlich das letzte Wort hat und von dem offenbar nicht selten Gebrauch macht.

Trotzdem ist es eine kleine Aufwertung von Kaufmanns Aufgaben-Bereich. Der erst 27-jährige Wallbacher, der auf ein abgeschlossenes Studium in Sportmanagement und -Wirtschaft verweisen kann, das er in München absolvierte, dürfte dadurch vermehrt in den Fokus des Interesses rücken. Dies, nachdem er zuvor vor allem im Hintergrund wirkte, wo er Kontakte zu Agenten pflegte, Informationen sammelte und für die Entscheidungsträger vieles koordinierte.

Gespannt sein darf man, ob Kaufmann durch seine neue Zusatzaufgabe auch vermehrt Öffentlichkeitsarbeit zu verrichten haben wird. Bislang war ja Trainer Ciriaco Sforza der einzige FCB-Funktionär, der sich regelmässig zu Belangen der Mannschaft äusserte.

Die voraussichtlichen Aufstellungen. Foto: BaZ