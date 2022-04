Diskussion über Zukunft des ÖV – Wird das Basler «Drämmli» durch eine Seilbahn ersetzt? Esther Keller, Isaac Reber und weitere Lokalgrössen über Perspektiven des Trams. Dabei haben sie gerade den Margarethenstich trotz des Volk-Neins noch immer im Auge. Benjamin Wirth

Ein Reizthema: Die Trams der Transportunternehmen BVB und BLT. Foto: Nicole Pont

Tramnostalgiker leben oft in ihrer eigenen Welt. Gerade in der Region Basel führt das gelegentlich dazu, dass ihre Begeisterung in Betriebsblindheit und Ideenlosigkeit umschlägt. Während wir seit Jahren über den Sinn des «Drämmli» grübeln, haben andere Länder längst einen anderen Fokus – zum Beispiel Bolivien: Dort wurde das grösste und dichteste städtische Seilbahnnetz der Welt entwickelt.