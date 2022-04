FCB: Frage vor dem Sion-Spiel – Wird Dan Ndoye künftig vermehrt als Sturmspitze spielen? Trainer Guillermo Abascal zeigt sich sehr zufrieden mit Ndoyes Leistung gegen den FC St. Gallen. Wird der Flügelspieler nun öfter in der Spitze eingesetzt? Linus Schauffert

Dan Ndoye (hier im Zweikampf mit Matej Maglica) spielte in St. Gallen von Beginn an als Sturmspitze. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Guillermo Abascal ist zufrieden mit der Leistung von Dan Ndoye am letzten Wochenende gegen den FC St. Gallen. Ndoye habe mit seinen Läufen in die Tiefe Räume vor der Abwehrkette geschaffen, die von Sebastiano Esposito und Valentin Stocker genutzt wurden. Der Basler Trainer sagt: «Die Wahrscheinlichkeit, dass Dan Ndoye in Zukunft wieder als Sturmspitze spielen wird, ist gross.»

Weiter nach der Werbung

Ndoye selbst kam ebenfalls zu einigen Möglichkeiten, blieb an jenem Sonntag jedoch torlos. Und dennoch scheint sich der sonst auf dem Flügel agierende Spieler in der Spitze wohlzufühlen. «Dan sagte mir, er sei glücklich als Stürmer», so Abascal.

Doch Ndoyes Spielweise, welche sich hauptsächlich durch dessen Geschwindigkeit auszeichnet, wird besonders gegen defensiv tiefer stehende Teams nicht ausreichen, um Räume zu kreieren und gefährlich vor dem Tor zu werden. Dessen ist sich auch Abascal bewusst. Er sagt: «Besonders gegen Mannschaften mit hoch stehender Innenverteidigung wie St. Gallen oder Zürich könnte Ndoye im Sturm spielen.» Ansonsten sei er auf dem Flügel mehr wert.

FC Sion – FC Basel Infos einblenden Montag, 16.30 Uhr. – Stade de Tourbillon. – SR: Horisberger. Mögliche Aufstellung FC Sion Fickentscher; Bamert, Ndoye, Benito; Zuffi; Cavaré, Costa, Grgic, Bua; Wesley, Stojilkovic. Gesperrt: Rodrigues. Kein Aufgebot: Keita, Martic, Serey Dié, Vagner. Fraglich: Itaitinga. Mögliche Aufstellung FC Basel Lindner; Tavares 60% (Lopez 40%), Frei, Pelmard, Katterbach; Burger, Xhaka; Ndoye, Esposito, Millar; Szalai. Ersatz: Gebhardt, Nikolic; Djiga, Pavlovic, Lopez, Hajdari, Kasami, Males, Palacios, Fernandes, Tschalow. Verletzt: Essiam (Entzündung im Oberschenkel). Gesperrt: Lang, Stocker (beide 4. Gelbe). Kein Aufgebot: Petretta, Padula.

Im Hinblick auf das Spiel gegen Sion ist also nicht davon auszugehen, dass Ndoye erneut im Mittelsturm starten wird. Zum einen, weil Adam Szalai nach seiner überstandenen Krankheit wieder einsatzbereit ist und nach guten Leistungen zuletzt wohl wieder von Beginn an eingesetzt werden wird. Und zum anderen fehlt Valentin Stocker wegen einer Gelbsperre.

Somit wird im Vergleich zum Spiel gegen St. Gallen die Position auf dem rechten Flügel frei, auf der dann wohl Ndoye agieren wird. Was aber nicht heisst, dass man den Schweizer U-Nationalstürmer künftig nicht noch öfter ganz vorne im Basler Sturm sehen wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.