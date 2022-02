Abstimmung in Basel-Stadt – Wird Basel weltweit der erste Ort mit Grundrechten für Affen? Schimpansen, Gorillas oder Orang-Utans sind den Menschen sehr ähnlich. Doch stehen ihnen deshalb auch Grundrechte zu? Darüber stimmt die Stadtbevölkerung am 13. Februar ab. Alessandra Paone

Die Menschenaffen gehören zu den Lieblingstieren der Zoobesucher. Foto: Zoo Basel

Sollen Affen rechtlich bessergestellt sein als alle anderen Tiere? Zu dieser Frage müssen sich die Baslerinnen und Basler bis spätestens am 13. Februar eine Meinung bilden. Sie werden dann über die Primateninitiative abstimmen. Diese will in der Kantonsverfassung verankern, dass Affen das Recht auf Leben und auf körperliche und geistige Unversehrtheit erhalten.