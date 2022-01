Nebel über der Stadt – Wird Basel das neue Olten? Sturzdicker Nebel am Samstag, Nebel am Dienstag: Was ist bloss mit dem Wetter los? Meteorologen können es uns erklären. Markus Wüest

Die Elisabethenkirche ist nur noch schemenhaft zu erkennen. Foto: Dina Sambar

Nebelschwaden wie in einem Edgar-Wallace-Film. Nebel, als wären wir in London. Oder, noch schlimmer: Olten. Ein Wetterphänomen, das die Menschen, die am Rheinknie wohnen, gemeinhin nur aus Büchern und Filmen – «The Fog, Nebel des Grauens» – kennen, versucht sich gerade, hier bei uns zu etablieren.

Am Samstag war es besonders krass. Schon am Morgen: Nebel. Am Mittag: Nebel. Am Abend: sturzdicker Nebel, und dann fiel sogar etwas Schnee. Wer sich aber am Samstag nur ein bisschen von der Stadt wegbewegte, zum Beispiel nach Liestal, konnte Sonne pur geniessen. Und im Mittelland, sonst zu dieser Jahreszeit ein Tummelfeld der vernebelten Gemüter, war es sonnig und klar.