Vorstoss zu Augusta Raurica – Baselbieter Politiker träumt vom Weltkulturerbe SP-Landrat Christoph Hänggi fordert eine Erneuerung des Römermuseums. Dadurch bestünde die Möglichkeit, dass Augusta Raurica zum Weltkulturerbe wird. Linus Schauffert

Das Theater in Augusta Raurica: Ist es bald ein Unesco-Weltkulturerbe? Foto: Tamedia Archiv

Die Römerstadt Augusta Raurica in Augst zählt zu den bedeutendsten Kulturstätten des Baselbiets. Es besteht nun die Möglichkeit, dass sie in zehn Jahren Unesco-Weltkulturerbe wird.

Wie die «Volksstimme» am Dienstag berichtet, fordert der SP-Landrat Christoph Hänggi in einem Vorstoss an der Sitzung vom Donnerstag den Regierungsrat dazu auf, bis Ende 2024 einen Initialisierungsauftrag für einen Neubau oder einen Erweiterungsbau des aktuellen Römermuseums in Augst zu erteilen und die anfallenden Kosten in die Investitionsplanung aufzunehmen.

Denn das Museum, wie es jetzt besteht, erfüllt die Anforderungen für eine Bewerbung als Weltkulturerbe nicht – und dies ist letztlich Hänggis Ziel. Das bestätigt Rolf Wirz von der Stabsstelle des Amts für Kultur des Kantons Baselland. Laut ihm ist für eine solche Bewerbung zumindest eine Sanierung nötig.

200 Jahre Basel-Landschaft

Hänggi aber will mehr. Er findet, dass sich der Kanton zu seinem 200-Jahr-Jubiläum im Jahr 2033 – dann soll das neue Museum nämlich stehen – selbst beschenken sollte. «Das bestehende Museum ist nicht mehr zeitgemäss», sagt der Landrat gegenüber der «Volksstimme». Es habe zu wenig Räumlichkeiten, und vieles könne gar nicht gezeigt werden.

Zur Erinnerung: Erst vor kurzem wurde das neue Sammlungszentrum eingeweiht, welches 33 Millionen Franken gekostet hat. Darin sind rund zwei Millionen Objekte aus der Römerzeit gelagert, von denen natürlich möglichst viele der Öffentlichkeit gezeigt werden sollen. Das Archiv – zusammen mit einem allfälligen neuen Museum – könnte die Grundlage dafür sein, dass Augusta Raurica als Weltkulturerbe anerkannt wird.

Verworfene Planungen

Im Baselbiet gibt es schon seit Jahren Bestrebungen, dies zu erreichen. Beispielsweise überwies der Landrat im Jahr 2009 ein entsprechendes Postulat an den Regierungsrat. Im gleichen Jahr lancierte die Kultur- und Sportdirektion ein Zehn-Punkte-Programm für die Aufwertung der Römerstadt. Doch Planungen für einen Neu- oder Erweiterungsbau wurden in der Vergangenheit alle verworfen.

Sobald das Zehn-Punkte-Programm es nun aber zulässt, soll laut Wirz dem Landrat ein Grundsatzentscheid für eine allfällige Bewerbung als Unesco-Weltkulturerbe unterbreitet werden.

