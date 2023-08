USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» – Wird 2024 zum Schicksalsjahr? Nach der Anklage in Georgia steht Donald Trump vor vier Gerichtsverfahren. Damit droht den USA die grösste Verfassungskrise seit dem Bürgerkrieg. Willkommen zur neuen Folge von «Alles klar, Amerika?». Christof Münger , Martin Kilian aus Charlottesville Mirja Gabathuler Produktion

Angeklagt in 91 Punkten: Staatsanwältin Fani Willis bringt Ex-Präsident Donald Trump und 18 mutmassliche Mitverschwörer im US-Bundesstaat Georgia vor Gericht. Foto: Joe Raedle (Getty Images/AFP)

Fani Willis, die Staatsanwältin des Bezirks Fulton County im US-Bundesstaat Georgia, hat Ex-Präsident Donald Trump und 18 mutmassliche Komplizen wegen versuchter Wahlbeeinflussung in Georgia angeklagt. Es ist das vierte Verfahren gegen Donald Trump mit insgesamt 91 Anklagepunkten. (Lesen Sie hier unseren Kommentar zur Anklage von Georgia.)

Damit spitzt sich 15 Monate vor den amerikanischen Präsidentschafts- und Kongresswahlen die politische Krise in den USA weiter zu. Zumal die republikanischen Vorwahlen bereits Anfang 2024 beginnen. Also in nicht einmal fünf Monaten.

Damit nicht genug: Das US-Justizministerium hat einen Sonderermittler gegen Joe Bidens Sohn Hunter Biden eingesetzt. Ihm werden Steuervergehen zur Last gelegt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Spuren ins Weisse Haus führen könnten.

Sind die beiden Fälle vergleichbar? Worum geht es bei Hunter Biden? Was bedeutet die Anklage gegen Trump und Konsorten in Georgia? Und was heisst das alles fürs Wahljahr 2024?

Darüber unterhält sich Christof Münger, Leiter des Ressorts International von Tamedia, mit Martin Kilian, dem langjährigen USA-Korrespondenten des «Tages-Anzeigers». Kilian lebt in Charlottesville, Virginia.



Fehler gefunden?Jetzt melden.