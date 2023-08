Wirbel um die Parterre-Gruppe – Der falsche Bölimann? Die Parterre-Gruppe, ein wichtiger Player in der Basler Kultur- und Gastroszene, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Firmen-CEO Peter Sterli will Klarheit in eine für Aussenstehende unüberschaubare Lage bringen. Nick Joyce

Wirbel um die Parterre-Gruppe: Sie hat sich in der Corona-Zeit in Liquiditätsengpässe manövriert. Foto: Daniel Desborough

In der Basler Musikszene kursieren derzeit gehässige Wortmeldungen über das Atlantis und das Parterre One. Ob man aufgrund von nicht bezahlten Konzertgagen noch an diesen für die lokale Szene wichtigen Orten auftreten wolle oder nicht, fragen sich betroffene Musikerinnen und Musiker. Schliesslich mussten einige monatelang nach einem bestrittenen Auftritt auf ihr Geld warten. Anrufe beim dafür verantwortlichen Buchhalter würden nichts bringen, hört man. Nur wer mit einer Betreibung drohe, könne mit einer Begleichung der beanstandeten Schulden rechnen.

Bei der Parterre-Gruppe, die die beiden Traditionslokale als Pächterin betreibt, gebe es tatsächlich Liquiditätsengpässe, räumt CEO Peter Sterli gegenüber der BaZ ein. Die seien auf die Corona-Krise zurückzuführen, die viele Gastro- und Kulturbetriebe schwer getroffen hätten. «Wir haben unsere Reserven aufgebraucht, jetzt müssen wir auch die Corona-Kredite zurückzahlen, die der Staat uns gewährt hat.»

In der Debatte um nicht ausbezahlte Künstlergagen möchte er aber nicht als «Bölimann» dastehen, sagt Sterli. Für diese Transaktionen sei nicht die Parterre-Gruppe zuständig. Sondern der 2014 von ihr mitbegründete, aber schon lange vom Unternehmen unabhängige Verein Förderkreis Kultur und Sozialprojekte Parterre Basel (FOER), der den Grossteil der Konzerte im Atlantis und im Parterre One veranstaltet. «Der FOER hat während der Pandemie grosse Verluste eingefahren», so Sterli, der nicht Mitglied des Vereinsvorstands ist. «Weil wir den Verein nicht sterben lassen wollten, hat die Parterre-Gruppe dort viel Geld eingeschossen – obwohl wir das gar nicht mussten.»

Teilweise auf Barzahlung umgestellt

Bis heute sind kaum Bands oder Künstleragenturen mit ihrem Ärger an die Medien getreten. Die Angestellten auch nicht, die teils monatelang auf ihre Löhne warten mussten und darum auch mit Kündigungen und Arbeitsniederlegung gedroht hatten. Laut der lokalen News-Plattform Bajour.ch bedienen einige Zulieferer die Restaurants der Parterre-Gruppe nur noch gegen Wochenrechnung.

«Die Parterre-Gruppe ist nicht auf dem Weg in den Konkurs.» Peter Sterli, CEO

Peter Sterli kontert: «Es stimmt, dass während der Pandemie seitens einzelner weniger Partner der Wunsch nach Barzahlung laut wurde, als es aufgrund ausstehender Debitorenzahlungen oder ausstehender Unterstützungsgelder für die Gastronomie teilweise zu Verzögerungen in der Buchhaltung kam.» Sie hätten die Zahlungsmethoden für die Zulieferer proaktiv auf Wochenrechnung und/oder Barzahlung umgestellt, um ein wirtschaftlicheres Handeln im Wareneinkauf durch die Verantwortlichen zu erwirken, was sehr positive Ergebnisse erzielt habe. «Den Grossteil unserer Lieferantenrechnungen wickeln wir jedoch nach wie vor mit gängigen Zahlungsverfahren wie LSV ab.»

Sterli verspricht, dass alle ausstehenden Kreditorenforderungen in nützlicher Frist beglichen würden. «Die Parterre-Gruppe ist nicht auf dem Weg in den Konkurs», versichert er. «Im Gegenteil: Wir sind weit davon entfernt; ich will auch zukünftig am kulturellen Engagement festhalten, das schon immer Teil des Konzepts der Parterre-Gruppe war.» Darum würden sie auch ein neues Finanzierungsmodell für die FOER suchen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.