Interview zum Olympiastart – «Wir Zehnkämpfer sind nie zu 100 Prozent gesund» Finley Gaio ist einer der besten Mehrkämpfer der Schweiz. Im Gespräch stellt er seine Sportart vor – von schweren Verletzungen bis hin zur Ausrüstung im Wert von mehreren Tausend Franken. Robin Rickenbacher

Finley Gaio beherrscht viele Disziplinen – auch den Diskuswurf. Foto: Nicole Pont

Finley Gaio, welche Disziplinen gibt es im Zehnkampf? Ein Wettkampf erstreckt sich jeweils über zwei Tage. Am ersten sind der 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstossen, Hochsprung und der 400-Meter-Lauf an der Reihe. Am zweiten folgen der 110-Meter-Hürdenlauf, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und zum Abschluss der 1500-Meter-Lauf.

Beim Zehnkampf gewinnt der Athlet, der die meisten Punkte erzielt. Was ist eine gute Punktzahl? Grundsätzlich gilt: Wer weiter springt, weiter wirft oder schneller rennt, bekommt mehr Punkte. 8000 Punkte wird dabei als magische Grenze bezeichnet. In der Szene sagt man, dass man zu den Besten des Sports zählt, wenn man diese Zahl erreicht. Die nächste Hürde ist dann 9000 Punkte. Das zu schaffen, ist aber unglaublich schwierig. Bisher haben das weltweit erst drei Sportler erreicht. Zum Vergleich: Mein Bestwert liegt bei 7899 Punkten. Und dieses Jahr ist es mein Ziel, die magische Grenze zu knacken.

Gibt es Disziplinen, bei denen es einfacher ist, viele Punkte zu erreichen, als bei anderen? Man sagt, dass es im Weitsprung einfacher ist, Punkte zu holen. Allgemein geben die Sprint- und Sprungdisziplinen viele Punkte. In den Wurfdisziplinen ist das Punktesammeln etwas schwieriger.

Finley Gaio Infos einblenden Foto: Andy Müller (Freshfocus) Finley Gaio ist einer der besten Zehnkämpfer des Landes. Der Maispracher wurde in der Kategorie U-20 bereits Schweizer Meister und stellte in derselben Altersklasse einen Landesrekord im Zehnkampf auf. Auch in anderen Kategorien holte er sich bereits nationale Titel. Hinzu kommen diverse zweite und dritte Ränge an Schweizer Meisterschaften. Der 22-Jährige ist beim SC Liestal aktiv.

Welcher Wettkampftag ist anstrengender? Der zweite, allein schon, weil man bereits fünf Disziplinen in den Beinen hat. Das beginnt dann langsam an den Kräften zu zerren. Am zweiten Morgen steht man eigentlich immer auf und denkt sich: Noch einen Tag müsste ich mir jetzt eigentlich nicht noch antun.

Wie schafft man es, trotzdem über zwei Tage seine Leistung abzurufen? Als Zehnkämpfer simuliert man die hohe Belastung, die man an den Wettkämpfen erlebt, in den Trainings. Dabei trainiert man sehr intensiv, wodurch der Körper abgehärtet wird. Das ermöglicht es, über die beiden Wettkampftage Vollgas zu geben. Man muss als Zehnkämpfer aber sehr viel investieren.

Wie trainiert ein Zehnkämpfer, wenn er so viele verschiedene Disziplinen beherrschen muss? Meistens trainieren wir an einem Tag zwei Disziplinen, die an den Wettkämpfen aufeinanderfolgen. So kann man auch das Mehrkampf-Feeling simulieren. Dabei kommen Anfang Woche die schnellen Disziplinen an die Reihe und Ende Woche die Disziplinen, die jeweils am zweiten Tag des Wettkampfs anstehen. Dabei gewöhnt man sich an, aus der Müdigkeit heraus seine Leistung abzurufen. In einer Woche trainieren wir so alle Disziplinen einmal, mit Ausnahme des 1500-Meter-Laufs, der im Sommer kaum geübt wird. Trainiert man diesen zu viel, geht die Explosivkraft verloren, die man für die anderen Disziplinen braucht. Es ist ein ständiges Abwägen. Man muss den perfekten Mix finden, um möglichst in allen Disziplinen vorn mittun zu können.

Welches ist die anspruchsvollste Disziplin? Der Stabhochsprung ist technisch schwierig und kostet auch viel Überwindung. Anspruchsvoll ist auch der Diskuswurf. Aber schwierig ist der Zehnkampf an sich, da man im Wettkampf immer wieder mental umstellen und sich stets auf eine neue Disziplin vorbereiten muss.

Welche Disziplin ist bei den Mehrkämpfern die am wenigsten beliebte? Den 1500-Meter-Lauf mag wohl kein Zehnkämpfer wirklich – darauf freut sich niemand (lacht). Mit dem muskulösen Körperbau sind wir eigentlich auch gar nicht für diese Disziplin gemacht.

Die verschiedenen Disziplinen erfordern sicherlich unterschiedliche Trainingseinheiten. Gibt es Dinge, die Sie mehr trainieren als andere? Ich feile oftmals an der Schnell- und Explosivkraft, da diese in vielen Disziplinen zum Tragen kommen. Wird man schneller, wirft und springt man in der Regel auch weiter. Speziell bei unserem Training ist, dass wir meist in einem Tag alles üben müssen, was ein Athlet, der sich auf eine Disziplin spezialisiert, in einer Woche trainiert.

Wie oft trainiert ein Mehrkämpfer? Acht- bis neunmal pro Woche, jede Einheit dauert rund zwei Stunden.

Ist es denn für einen Zehnkämpfer möglich, einen Spezialisten in einer Disziplin zu schlagen? Jeder Mehrkämpfer hat bestimmte Disziplinen, in denen er besonders stark ist. Bei mir ist das der Hürdenlauf und der Weitsprung. Da kann ich national und international vorn mitmischen. Schwieriger wird es für Mehrkämpfer bei den Wurfdisziplinen. Dort haben die Spezialisten einen ganz anderen Körperbau als die Zehnkämpfer. Und können dementsprechend einiges weiter werfen.

Welche Ausrüstung braucht ein Zehnkämpfer? Viele Paar Schuhe. Ich habe sicher zehn, für jede Disziplin eines. Hinzu kommen ein Diskus und eigene Stäbe für den Stabhochsprung. Einer kostet dabei rund 1000 Franken, auch die Nagelschuhe sind gut 200 Franken pro Paar. Da kommt dann schon einiges zusammen.

Wie hoch ist die Verletzungsgefahr? Wir bewegen uns meistens am Leistungslimit. Es ist eine Kunst, den eigenen Körper zu spüren und einschätzen zu können, was es verträgt und was nicht. Ein Standardspruch besagt: Wir Zehnkämpfer sind nie zu 100 Prozent gesund. Denn es ist eine unglaubliche Belastung. So richtig gut fühlt man sich meistens unmittelbar vor dem ersten Wettkampf, weil man dann auch das Training etwas reduziert. Und dann geht es ab in den Wettbewerb. Das Verletzungsrisiko ist eigentlich bei fast jeder Disziplin hoch. Ich selbst bin beim Stabhochsprung einmal schwer verunfallt.

Was genau ist passiert? Ich habe beim Anlauf gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Dann habe ich den Stab weggeworfen, der direkt in den Einstichkasten geflogen und mir von dort zurück ins Gesicht gespickt ist. Ich habe mir den Ober- und Unterkiefer gebrochen, auch die Lippe hat es mir zerschnitten. Um alles wieder zu richten, waren zwei Operationen notwendig.

Wie sieht es mit Doping aus, gibt es viele Vorfälle im Zehnkampf? Nein, glücklicherweise gibt es sehr wenige Fälle. Ich kann mich an keinen Athleten erinnern, der illegale Substanzen benutzt hat. Es kommt viel weniger vor als im Sprint oder anderen Bereichen der Leichtathletik.

Welches sind die besten Nationen? Die Deutschen sind sehr gut, aktuell auch die Esten. Die USA bringen ebenfalls immer wieder gute Athleten hervor.

Und wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich? Wir haben da noch etwas Nachholbedarf. Der Schweizer Rekord liegt bei 8250. In Deutschland werden jedes Jahr Sportler ausgebildet, die diese Marke erreichen. Aber wir befinden uns langsam im Aufschwung.

Wie viele Wettkämpfe gibt es pro Jahr? Rund drei bis vier. Dazu kommen noch verschiedene Wettkämpfe in Einzeldisziplinen. Das reicht aber auch, denn nach einem Zehnkampf ist man völlig erschöpft. Da braucht es schon eine Woche Pause nach einem Wettbewerb.

Welche körperlichen Voraussetzungen bringt der perfekte Zehnkämpfer mit? Das ist das Schöne beim Zehnkampf: Es gibt nicht den optimalen Körperbau. Ganz unterschiedliche Typen sind alle auf ihre Art erfolgreich. So gibt es diejenigen, die sehr gut werfen können, und solche, die sehr gut sprinten. Sie alle sind von der Veranlagung her verschieden, erzielen aber eine gleich hohe Punktzahl.

Welches ist das beste Alter für einen Mehrkämpfer? Interessanterweise haben die letzten drei Weltrekordhalter die Bestmarke alle mit 26 aufgestellt. Man sagt, dass man mit zunehmendem Alter im Zehnkampf immer besser wird. Zwischen 25 und 30 ist eine gute Zeit für die Athleten. In diesem Alter kann man von viel Erfahrung profitieren, die im Mehrkampf entscheidend ist.

Gibt es Zehnkämpfer, die vom Sport leben können? Es gibt einige, es kommt allerdings darauf an, in welchem Land sie leben. In der Schweiz ist es schwieriger, dennoch habe ich mir dies zum Ziel gesetzt.

