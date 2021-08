Der Olympiachef bilanziert – «Wir wussten, dass wir 13 Medaillen in den Beinen haben» Ralph Stöckli, der Chef de Mission der Schweizer, sagt, wie sehr ihn der Erfolg von Tokio freut, was ihn überraschte und was er sich nicht vorstellen konnte. Und er blickt nach Paris. Monica Schneider aus Tokio

Ralph Stöckli, der Chef der Schweizer, nach erfüllter Mission vor der Skyline von Tokio. Foto: Keystone

Ralph Stöckli hat 2010 selber eine Bronzemedaille an Winterspielen gewonnen (Curling), deshalb weiss er, wie weit der Weg dorthin ist. In Tokio zieht er am letzten Tag Bilanz – eine, die, wie er sagt, mit 13 Medaillen und 23 Diplomen nur positiv ausfallen kann.

Was freut Sie am meisten? Dass eine Stabübergabe stattgefunden hat – wenn ich das richtig einschätze. Eine neue Generation hat die Medaillen gewonnen, das stimmt zuversichtlich für die nächsten Spiele in Paris 2024. Ich bin überzeugt, dass wir von einigen Athletinnen und Athleten, auch solchen, die jetzt noch nicht auf dem Podium standen, wieder hören werden. Auffällig ist, wie viele Frauen Medaillen gewannen. Das werden wir nach den Spielen analysieren. Gründe dafür sind bessere Rahmenbedingungen, beispielsweise im Bereich Spitzensport und Armee. Aber: Mit der gesellschaftlichen Veränderung, der vermehrten Aktivität der Frauen, ist die Basis auch eine andere geworden. Und diese alimentiert den Spitzensport.

