FCB-Trainer Rahmen mit klaren Worten – «Wir wollen unseren Gegner nicht lächerlich machen» Auch am Tag nach dem 4:2-Sieg gegen Kairat Almaty ist der Basler Trainer nicht zufrieden mit der Einstellung gewisser Spieler in den letzten 30 Minuten. Tilman Pauls

Mit dem Resultat gegen Kairat Almaty war FCB-Trainer Patrick Rahmen zufrieden, mit dem Auftreten seines Teams in den letzten 30 Minuten allerdings überhaupt nicht. Foto: Alex Grimm (Getty Images)

Auch am Tag nach dem 4:2-Sieg des FC Basel gegen Kairat Almaty war Patrick Rahmen überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den letzten 30 Minuten der Partie. «Das war nicht die Ausrichtung, die wir sehen wollen. Die Werte, die mir wichtig sind, haben wir gestern verlassen. Wir sind in eine falsche Richtung abgedriftet», sagte der Trainer am Freitag und sprach von einer Überheblichkeit seines Teams.

Dabei hatten die Basler am Donnerstagabend eigentlich alles im Griff: Nach 49 Minuten stand es durch die Tore von Arthur Cabral, Michael Lang (2) und Dan Ndoye bereits 4:0 für den FCB. Nichts deutete darauf hin, dass Rahmen am Ende das Gespräch mit seiner Mannschaft suchen müsse. Doch dann wechselte der Trainer angesichts des deutlichen Spielstandes mehrfach – und die Dynamik des Spiels änderte sich spürbar.

Edon Zhegrova (links) gab gegen Almaty sein Comeback nach überstandener Verletzung. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Wenn man beim Stand von 4:0 reinkommt, dann erwarte ich, dass wir seriös zusammenspielen. Doch dieses Mal kam ein Element rein, das mir nicht gepasst hat», sagt Rahmen. Einerseits meinte er damit das Auftreten von Spielern wie Sebastiano Esposito oder Edon Zhegrova, die bei ihren Comebacks etwas zu verspielt auftraten. Aber auch von den erfahrenen Spielern hätte sich Rahmen mehr Einfluss auf dem Rasen gewünscht.

Diese Punkte werde man im Hinblick auf das Duell gegen den FC Luzern deutlich ansprechen und dafür sorgen, dass es sich nicht wiederholt. Denn für Rahmen ist klar, wie der FC Basel auftreten und welche Werte er auf dem Platz vertreten soll: «Wir wollen ehrliche Arbeit abliefern. Kreativität gehört auch dazu, aber wir wollen unseren Gegner nicht lächerlich machen.»

