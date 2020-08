Laufen hilft mit Extra-Markt – «Wir wollen die stark gebeutelten Marktfahrer unterstützen» Als kleine Entschädigung für die ausgefallenen Veranstaltungen verbinden die Laufener ihren verkaufsoffenen Sonntag mit einem zusätzlichen Markt. Andrea Schuhmacher

Weil unter anderem der 1.-Mai-Markt wegen Corona abgesagt werden musste, wird in Laufen ein zusätzlicher Markt angeboten. (Symbolbild) Foto: Henry Muchenberger

«Es ist eine gute Übung für den Weihnachtsmarkt», sagt Roman Bucher von der IG Laufen. Die Rede ist vom zusätzlichen Markt in Laufen an diesem Sonntag. Wie in so vielen anderen Städten und Dörfern mussten auch in dieser Baselbieter Gemeinde die meisten Märkte im Frühling und Sommer abgesagt werden. Darunter der 1.-Mai-Markt, der Hunderte Marktfahrer und Tausende Besucher anzieht. Auch ein verkaufsoffener Sonntag fiel ins Wasser. Als dann das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit dem Gewerbe in Laufen einen Ersatztermin gewährte, ergriff die IG die Initiative und schlug vor: Wieso nicht gleich auch einen zusätzlichen Markt anbieten?