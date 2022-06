Damit Elsässer mehr den ÖV nutzen – Baudirektorin plant autofreie Brücke zwischen Basel und Huningue Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit soll zwischen der Wiesemündung und dem Elsass eine autofreie Brücke entstehen. GLP-Baudirektorin Esther Keller ist von deren Nutzen überzeugt. Martin Regenass

Wolfgang Dietz, Oberbürgermeister von Weil am Rhein, Thomas Zeller, Präsident des Trinationalen Eurodistrict Basel, Jean-Marc Deichtmann, Bürgermeister von Huningue, und Esther Keller, Regierungsrätin aus Basel, haben am Donnerstag einen Vertrag unterzeichnet. Darin enthalten ist auch der Bau einer neuen Rheinbrücke. Foto: Kostas Maros

Es sind Visionen der Völkerverbindung, welche politisch Verantwortliche der Städte Weil am Rhein, Huningue und Basel auf Deck des Passagierschiffs Christoph Merian am Donnerstagnachmittag verbreiten: «Der Rhein ist kein Trennfaktor mehr», «Wir wollen Brücken schlagen» oder «Das Dreiland funktioniert nur mit Passerellen und Brücken». Wolfgang Dietz, Oberbürgermeister der Stadt Weil am Rhein, die Basler Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller und Jean-Marc Deichtmann, Bürgermeister von Huningue, unterzeichneten kurz zuvor einen Vertrag bis 2025 zur Weiterführung der regionalen Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts 3-Land. Basel-Stadt steuert zur Kooperation – vorausgesetzt der Grosse Rat stimmt zu – 1,1 Millionen Franken bei.