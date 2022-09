Zu Gast bei einer Basler Zirkusfamilie – «Wir wollen der Schweizer Kulturszene eine Plattform bieten» Cathrine und Adrian Steiner kennt man als Direktoren von Das Zelt in der ganzen Schweiz ausser in ihrer Heimatstadt. Die BaZ stellt die Kulturveranstalter vor. Vivana Zanetti

Adrian und Cathrine Steiner auf der Reckstange der QCB-Gründerzeit. Foto: Lucia Hunziker

Man kennt sie überall in der Schweiz ausser an einem Ort: in ihrer Heimatstadt Basel. Dabei führen Cathrine und Adrian Steiner seit zwanzig Jahren ein erfolgreiches Unternehmen von hier aus. Sie sind die Direktoren des Schweizer Tourneetheaters Das Zelt, das einzige Expo.02-Projekt, das die Zeit überdauert hat und noch existiert.