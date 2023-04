Zuschauerrekord in Basel – «Wir wollen den Handball in der Nordwestschweiz revitalisieren» Roger Keller organisiert das WM-Playoff-Spiel des Frauen-Nationalteams gegen Tschechien, das am Samstag in Basel stattfindet. In der St.-Jakobs-Halle wird ein neuer Publikumsrekord erreicht. Daniel Schmidt

Roger Keller amtet beim Schweizerischen Handball-Verband als Leiter Marketing. Foto: zVg

Als Marketingverantwortlicher beim Schweizerischen Handball-Verband fungiert der 62-jährige Roger Keller als Projektleiter für die WM-Playoff-Partie des Frauen-Handball-Nationalteams am Samstag in der St.-Jakobs-Halle gegen Tschechien (15 Uhr). Zudem bekleidet der ehemalige Nationalspieler und Akteur des ZMC Amicitia Zürich dieses Amt für die Schweizer Spiele an der 2024 stattfindenden Handball-EM der Frauen, die in Basel ausgetragen werden.

Das Event am kommenden Wochenende in der Joggelihalle wartet mit einer Besonderheit auf: Dabei wird ein neuer nationaler Publikumsrekord für ein Frauenländerspiel realisiert. Bisher lag der bei 1725 Zuschauern und stammt aus dem Jahr 2018 von der EM-Qualifikationspartie in Sursee gegen Kroatien. Für die Begegnung gegen Tschechien wurden jedoch bis Ende März bereits über 2500 Tickets verkauft.

Wie kam es zur Idee mit dem Publikumsrekord in Basel? Die Idee entstand daraus, dass Ende November bis Anfang Dezember nächsten Jahres die Europameisterschaft der Frauen unter anderem in Basel ausgetragen wird. Entsprechend haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das Thema Frauen-Handball in der Region Nordwestschweiz publik machen können. Wir haben uns dann entschieden, dass wir das WM-Playoff-Spiel gegen Tschechien in der St.-Jakobs-Halle durchführen – als Kickoff- und Promotionsevent für die EM. In einem Jahr spielen die drei Co-Organisatoren – Österreich, Ungarn und die Schweiz – mit den Europameisterinnen aus Norwegen am EHF Euro Cup. Das letzte Spiel dieser sechs Partien werden wir dann auch wieder in der St.-Jakobs-Halle austragen.

An der EM soll es einen nächsten Publikumsrekord geben? So lautet unsere Zielsetzung. Es finden dort sechs Spieltage statt. In der einen Gruppe spielt die Schweiz, in der anderen Gruppe Frankreich. Weil Frankreich dabei ist, haben wir uns wegen des Dreiländerecks für Basel entschieden. Wir haben die Hoffnung, neben den Schweizer Handballfans Zuschauer aus Frankreich und dem sportbegeisterten Süddeutschland für diese Spieltage zu mobilisieren. Das Ziel ist es, uns weiter zu steigern: Jetzt sollen gegen 3000 Leute kommen, nächstes Jahr noch mehr, und an der EM wäre es dann das Ziel, dass wir die Halle sechsmal ganz füllen können.

Wie lief die Kontaktaufnahme mit der Stadt Basel? Grundsätzlich war das Interesse vonseiten der Behörden gross. Wir haben sowohl zur Stadt Basel als auch zu Baselland sehr guten Kontakt und bekommen aus den beiden Swisslos-Sportfonds Unterstützungsgelder. Das Interesse besteht auch aus dem Grund, weil Basel zur Zeit, als ich noch Handball gespielt habe, eine handballerische Hochburg war. Von daher ist es auch ein nachhaltiges Ziel von uns, dass wir den Handball in der Nordwestschweiz revitalisieren – im Speziellen auch den Frauen-Handball.

Was für ein Aufwand steckt hinter der Organisation eines solchen Events? Es ist ein sehr hoher Aufwand. Wenn für ein Frauenländerspiel eine so grosse Sportstätte bespielt wird, dann ist das eher aussergewöhnlich. Normalerweise spielen wir in Infrastrukturen, in denen 2000 bis 3000 Leute Platz haben. Hier ist die Arena doppelt so gross.

Was ist die sportliche Zielsetzung des Teams für die EM? Die Zielsetzung für die EM lautet, dass sich das junge Team nach Möglichkeit für die Hauptrunde qualifiziert.

Gibt es auch eine Zielsetzung, die weit in die Zukunft reicht? Die gibt es schon. Ich nenne das eine sportliche Vision. Der Verband hat damit angefangen, viel Geld in den Frauen-Handball zu investieren. Das Fernziel lautet die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

