Ihre Laufbahn beim Bund startete die 1965 geborene Helene Budliger Artieda vor bald vierzig Jahren als Sekretärin im Aussendepartement. Dort machte sie eine steile Karriere, unter anderem im diplomatischen Dienst. Für das Aussendepartement arbeitete sie sowohl in Asien als auch in Afrika und Lateinamerika. Zuletzt war sie als Botschafterin in Bangkok (Thailand) tätig. Im August 2022 wechselte Budliger ins Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin (SVP). Dort leitet sie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), eine der einflussreichsten Dienststellen der Bundesverwaltung. (fre)