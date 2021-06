Basler Tierschützer am Anschlag – «Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Kätzchen» Unkastrierte Katzen, die sich wie Kaninchen vermehren, bereiten Tierschützern Sorgen. In regionalen Auffangstationen sind keine freien Plätze mehr zu finden. Mirjam Kohler

Das Katzenheim in Muttenz kann keine Katzenfamilien mehr aufnehmen. Foto: Mirjam Kohler

Das Muttenzer Katzenheim des Tierschutzbunds Basel schlägt Alarm: «Über zehn Katzenfamilien haben wir bereits aufgenommen, und neu entdeckte Katzenfamilien werden gefühlt täglich gemeldet», posteten die Tierschützer auf Facebook. «Wir wissen nicht mehr, wohin mit den Kätzchen und Muttertieren. Doch es muss geholfen werden, damit sich die Kleinen nicht weitervermehren oder krank werden.»

Der Hintergrund: Hunderttausende verwilderte Hauskatzen leben in der Schweiz, viele von ihnen sind unkastriert. Die Population wächst deswegen stetig an. Oft leiden diese Katzen an Hunger, Parasiten, Krankheiten oder den Folgen eines Unfalls. Gerade für die weiblichen Tiere kommt durch die Fortpflanzung noch einmal eine sehr grosse Belastung dazu. Deswegen fangen Tierschützerinnen und Tierschützer Katzenfamilien ein, um sie zu kastrieren.